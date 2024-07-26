Любителю шоу и помпезных вещей грозит до 30 лет тюрьмы.

В столице Франции задержан гражданин Российской Федерации по подозрению в попытке срыва открытия Олимпиады – задание он получил от ФСБ.

Как сообщает BILD, 40-летний россиянин Кирилл Грязнов, задержанный в Париже, судя по всему, работал на спецслужбу РФ.

"Как пишут в совместном расследовании Le Monde, Der Spiegel и The Insider, в квартире у задержанного обнаружили удостоверение ФСБ. Агент раскрыл себя в мае на болгарском курорте Свети-Влас. Напившись, он рассказал окружающим о своих планах, размахивал удостоверением и звонил в Россию", — сказано в публикации.

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Отмечается, что Грязнов учился на юриста в Москве, в 2007 году окончил магистратуру. Через три года мужчина отправился в Париж учиться на шеф-повара.

"Возможно, его завербовали уже тогда. Мужчина вел кулинарный блог в Instagram, у него более 10 000 подписчиков. Он любил позировать в дорогой одежде и участвовал в телешоу "Выбери меня" на "Домашнем" и "Дачный ответ" на НТВ", — пишет BILD.

Теперь россиянину грозит до 30 лет тюрьмы.

На фото, опубликованных BILD, фигурант дела позирует, в том числе, в шубе из натурального меха.

По данным расследователей, ГРУ завербовало российского повара именно для срыва Олимпиады. Фигуранта задержали 23 июля по подозрению в подготовке к "дестабилизации" Олимпийских игр.

Грязнов родился и вырос в Перми, переехал в Москву, а в 2010 году переехал во Франции, где после кулинарных курсов работал в одном из мишленовских ресторанов горнолыжного курорта Куршевель. В 2012 году Грязнов по неизвестным причинам вернулся в РФ, где продолжал работать поваром и сниматься в ток-шоу.

"Его заподозрили в работе на разведку весной 2024 года. 7 мая он должен был отправиться в Париж с пересадкой в Турции, но так напился, что в Стамбуле его не посадили на самолет и внесли в черный список. Тогда Грязнов на машине доехал до Болгарии, где снова напился и стал рассказывать случайным людям, что в Париж он едет с секретным заданием", — пишет "Дождь".

В парижской прокуратуре рассказали, что у Грязнова нашли некие "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на принадлежность к российским спецслужбам. Грязнову предъявили обвинения в шпионаже, ему грозит солидный тюремный срок – до 30 лет.

Олимпиада-2024 в Париже - подробности

Напомним, Олимпиада в Париже продлится с 26 июля по 11 августа. Впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе, а вдоль берегов реки Сена в центре Парижа.

Организаторы предприняли масштабные и беспрецедентные меры безопасности как во время открытия, так и на протяжении всех Игр. Церемонию открытия будут охранять 45 тыс. правоохранителей, более 10 тыс. военных и около 20 тыс. сотрудников профильных частных компаний. Мероприятия безопасности будут действовать вдоль более 6 км берегов Сены. Около 300 тыс. зрителей будут находиться на этой территории.

Вдоль всего маршрута церемонии открытия на высоких точках разместят снайперов, речное движение перекроют, речные шлагбаумы и специальные сетки при необходимости могут быть использованы для перекрытия устья. Вокруг Парижа введут бесполетную зону размером 150 км, которая будет установлена за час до начала церемонии. Защите от потенциального воздушного вмешательства, включая применение беспилотников, было уделено большое внимание и т. д.

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