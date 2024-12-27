По словам канцлера Германии, правитель РФ хотел завоевать всю Украину и установить марионеточный режим.

Правитель России Владимир Путин потерпел поражение в Украине. Такое мнение в интервью T-online высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Путин хотел завоевать всю Украину и установить марионеточный режим, не допустить дальнейшего сближения Киева с ЕС и ослабить НАТО.

"Сегодня НАТО имеет двух новых членов - Швецию и Финляндию. Все инвестируют значительные средства в обороноспособность, и почти все страны НАТО достигают цели в два процента. Украина является стабильным государством и на пути в Европейский Союз. У нее сильная армия, оснащенная нами, которая героически обороняется от путинских войск. Теперь речь идет о создании основы для справедливого и устойчивого мира", - отметил политик.

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Он также считает, что Украина вряд ли согласится на прекращение огня, если не сможет рассчитывать на надежные гарантии безопасности:

"Простое прекращение огня - это далеко не устойчивый мир. И повторюсь: ничего об Украине без Украины - то есть мы говорим с Украиной, а не об Украине".

В то же время Шольц вновь подтвердил, что Германия не будет посылать свои войска на войну в Украине.

"Я не пошлю ни одного немецкого солдата на эту войну. Эта дискуссия очень странная, когда сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась сама и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас важнее, чтобы каждый видел, может ли он сделать больше для дальнейшей поддержки Украины", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Олаф Шольц - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц громко обругал президента Польши Анджея Дуду в присутствии других лидеров ЕС. По данным Financial Times, предметом ссоры стали замороженные активы России.

В частности, польский лидер призвал ЕС наконец конфисковать и потратить на поддержку Киева замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро. На это Шольц в грубой форме ответил, что Дуда не понимает, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков: "Вы даже евро не используете!".

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