Предметом ссоры стали замороженные активы России.

Замороженные российские активы стали причиной ссоры между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой во встрече лидеров ЕС на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times.

Встреча проходила в среду вечером в доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. При обсуждении путей дальнейшей поддержки Украины президент Польши призвал ЕС наконец конфисковать и потратить на поддержку Киева замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро. Эту идею уже давно продвигают США и Великобритания, тогда как Германия, Франция и Италия выступают против.

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!" - гаркнул Шольц через стол на Дуду, поразив других присутствующих лидеров, рассказали Financial Times сразу три разных источника.

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Стоит заметить, что Польша действительно не перешла на евро и пользуется собственной валютой - злотым.

Замороженные российские активы на Западе

После российского вторжения в Украину странами Запада были заморожены активы России, представленные преимущественно ценными бумагами различных типов и валютными депозитными счетами. Общий объем активов, принадлежащих российскому центробанку и другим государственным структурам России, а также подсанкционным физическим лицам, оценивается примерно в $300 млрд, из которых большая часть находится в странах ЕС.

Замораживание активов означает, что они продолжают принадлежать России, но на текущий момент Россия лишена права ими пользоваться. Недавно страны G7 договорились передать Украине проценты, начисленные на эти замороженные активы. Однако сами активы до сих пор остаются нетронутыми, несмотря на призывы Украины и некоторых других стран конфисковать эти деньги окончательно.

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