По словам правителя РФ, если потребуется применение более мощного оружия средней дальности, Кремль его применит.

Словакия готова предоставить площадку для переговоров по войне в Украине. Об этом заявил правитель России Владимир Путин, сообщают росСМИ.

По словам диктатора, в Кремле не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой. При этом Путин с оптимизмом ответил на вопрос относительно вероятного завершения войны в Украине в 2025 году.

"Вашими бы устами да мед пить", - заявил он.

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В то же время Путин сказал, что РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории, и "если будет необходимо применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем".

В частности, правитель РФ предупредил, что при необходимости Москва может снова применить ракету "Орешник", но пока "не спешит с этим".

Другие заявления Путина

Недавно правитель РФ Владимир Путин озвучил причину вторжения в Украину. По его словам, он должен был начать полномасштабное вторжение в Украину раньше февраля 2022 года.

Как сказал Путин, Россия должна была "подготовиться к этому" и "выбрать правильный момент" для начала полномасштабного вторжения в Украину, а не "ждать момента, когда уже невозможно будет ничего не делать".

Он также обвинил Украину и Запад в том, что они "ввели в заблуждение" Россию и не выполнили Минские соглашения, и это якобы дало Западу время подготовить Украину к будущим "военным действиям" против России.

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