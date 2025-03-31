Европейские чиновники поспешили поддержать Ле Пен в Европейском парламенте после исторического осуждения.

Союзники лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отреагировали на вынесенный ей приговор в виде четырех лет заключения за растрату средств Европарламента и найм фиктивных помощниках. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Ее поспешили поддержать союзники в Европейском парламенте после исторического осуждения бывшего кандидата от Национального фронта на президентских выборах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал пост в ее поддержку: "Я - Марин". В свою очередь, член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс написал, что "шокирован невероятно суровым" приговором.

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"Я убежден, что она победит и станет президентом Франции", - отметил он.

Член Конгресса депутатов Испании Сантьяго Абаскаль тоже поддержал Ле Пен, отметив, что суду не удастся "заглушить голос французского народа".

Заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини также обвинил Брюссель в "объявлении войны". Он сравнил ситуацию с "плохим фильмом", намекнув на аналогичный случай в Румынии.

"В Париже осудили Марин Ле Пен и хотят исключить ее из политической жизни. Плохой фильм, который мы наблюдаем и в других странах, таких как Румыния", - отметил он.

Кремль тоже не остался в стороне, обвинив европейские столицы в нарушении демократических норм, хотя "россия, конечно же, не вмешивается"

Обвинения против Марин Ле Пен

Как писал УНИАН, прокуратура призвала посадить Марин Ле Пен на пять лет, а также запретить ей занимать государственные должности в течение того же срока. Ее и еще более 20 представителей "Национального объединения" обвинили в нецелевом использовании средств ЕС.

31 марта ее и восемь членов Европарламента признали виновными в растрате средств Европарламента. Ле Пен приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. Политик не будет избираться в органы власти сроком на пять лет, а также должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

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