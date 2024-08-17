В Мадриде заявили, что помощь от Испании является "оборонительными материалами для защиты".

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что Украина должна сама определять, как ее военные используют предоставленное оружие в рамках оборонной помощи.

Как пишет EFE, об этом она заявила, отвечая на вопросы во время визита в штаб НАТО в Валенсии. Журналисты спросили у министра, известно ли ей о случаях использования предоставленного Испанией оружия по объектам на территории страны-агрессора. Роблес отметила, что не знает, что именно использует Украина.

"Это война, и поэтому Украина будет использовать то оборудование, которое считает необходимым, в любой момент", - подчеркнула глава Минобороны.

Видео дня

По ее словам, помощь от Испании является "оборонными материалами для защиты". Она также, что Мадрид продолжит поддерживать Киев "этим оборонным оборудованием, которое является очень важным", а Украина "всегда будет иметь поддержку Испании, как и других стран Североатлантического альянса".

Война в Украине - помощь Испании

Как известно, Мадрид с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Страна предоставляет экономическую, военную и гуманитарную помощь.

ВСУ получили от испанцев различные ракеты, бронетранспортеры, боевые танки, гаубицы и другие виды вооружений.

В конце мая президент Владимир Зеленский встретился с премьером Испании Педро Санчесом в Мадриде. Они подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает предоставление Украине одного миллиарда евро военной помощи в этом году.

В июне Украина получила от Испании вторую партию зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия.

В июле СМИ писали, что Испания развернула у границ Украины крупнейшую международную военную миссию.

Вас также могут заинтересовать новости: