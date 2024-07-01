Ее будет поддерживать около 300 единиц техники.

Испания развернула в Словакии военный контингент. Его возглавит многонациональный батальон, в состав которого войдут португальские, чешские, словацкие и словенские солдаты.

Как пишет ABC Espana, присутствие страны на восточном фланге НАТО растет в геометрической прогрессии. Развертывание испанского контингента началось в январе, сейчас на словацкой базе находится до 784 военнослужащих.

Войска будет поддерживать около 300 единиц армейской техники. Речь идет о разведывательных и боевых машинах Centauro и Vamtac с различными системами вооружения, гаубицах, огневой позиции для ракет "Мистраль", средствах борьбы с беспилотниками и другой технике.

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Кроме того, в состав миссии войдет ударное вертолетное подразделение в составе трех вертолетов Tigre и двух NH-90. Развертыванием руководит полковник Андрес Гонсалес Альварадо, командир 29-го полка "Изабель ла Католика". Журналисты отмечают, что сейчас это является крупнейшим международным развертыванием Вооруженных сил.

Войска Испании в Словакии

По данным СМИ, на саммите НАТО в Литве испанский премьер Педро Санчес взял на себя обязательства отправить военный контингент в Словакию.

В конце 2023 года ABC писали, что миссия будет состоять из 600 испанских солдат, танков Leopard и вертолетов. Ее целью является усиление присутствия НАТО на восточном фланге.

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