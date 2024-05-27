Пакет будет включать ракеты к Patriot, 19 боевых танков Leopard и другое оружие, произведенное в Испании.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности и обсудил военную поддержку военных действий Киева во время поездки в Испанию в понедельник для переговоров с премьер-министром Педро Санчесом.

Как сообщает Bloomberg, Зеленский на переговорах с Санчесом обсудил поставки оружия и обучение украинских военных. Он также будет координировать действия накануне саммита 15-16 июня в Швейцарии и встретится с лидерами парламента и королем Фелипе VI.

Испания обязовалась поставить Украине оружие на сумму более 1,1 миллиарда евро, что является наибольшим объемом военной помощи, предоставленной другой стране правительством в Мадриде. Пакет будет включать ракеты к Patriot, 19 боевых танков Leopard и другое оружие, произведенное в Испании. Цель состоит в том, чтобы доставить первые 10 Leopards до конца июня вместе с ракетами и дополнительными боеприпасами.

Видео дня

Как заявил Зеленский после переговоров с Санчесом, Испания выделяет Украине помощь на €1 млрд на этот год и €5 млрд для Украины до 2027 года.

Визит Зеленского в Испанию

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Видео прибытия главы государства обнародовано Офисом президента на Youtube.

В частности, президент сошел с самолета и его на взлетной полосе встретила испанская делегация. После рукопожатия прозвучали гимны государств.

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