О поставках оружия будет объявлено во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию.

Испания планирует отправить в Украину ракеты Patriot и танки Leopard в рамках объявленного ранее пакета вооружений стоимостью 1,13 миллиарда евро (1,23 миллиарда долларов), пишет Reuters.

Отмечается, что Испания передаст Украине десяток критически важных зенитных ракет Patriot и 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, такое как средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

О новых обязательствах по поставкам оружия будет объявлено во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид в понедельник, 27 мая, где он встретится с премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе.

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Стоимость пакета была утверждена в прошлом месяце правительством, хотя в нем не уточнялось, какое именно вооружение входит в него.

Помощь Украине

Ранее УНИАН писал, что Испания объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него войдут танки Leopard и боеприпасы. Известно, что поставка должна состояться в конце июня.

24 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине очередную партию оружия на $275 млн. По словам Блинкена, выделенная ранее США "военная помощь" Украине уже "достигла линии фронта", новая будет отправлена в сжатые сроки.

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