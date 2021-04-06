Российские эксперты соглашаются, что "маленькая победоносная война" - любимая стратегия Путина, но в случае Украины она точно не будет маленькой.

Восток Украины балансирует на грани войны. Москва и Киев стягивают войска к границам. На линии разграничения снова и снова гремят обстрелы. Но крупный военный конфликт все же никому не выгоден.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что количество случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе за последнюю неделю выросло в 10 раз, о чем говорят члены наблюдательной миссии ОБСЕ. Обмен огнем происходит каждую минуту вдоль 400-километровой линии, которая отделяет оккупированные территории от других регионов Украины. Обстрелы также проводятся из крупнокалиберного оружия и гаубиц, использование которых запрещено условиями режима прекращения огня.

Читайте такжеSüddeutsche Появление "миротворцев" России в Украине будет лишь переходным этапомМасла в огонь тлеющего конфликта на Донбассе подлила Москва. Сначала еще в середине февраля Владимир Путин в эфире телевидения пообещал: "Донбасс мы не бросим". Затем Кремль перешел к действиям, организовав ряд масштабных военных учений в оккупированном Крыму и у границы Украины.

С 11 марта Москва перебросила в регионы, граничащие с украинской территорией, 53 батальона. В Крыму на полигоны вышли 2 тысячи бойцов специального назначения с 500 боевыми машинами. Ситуация особенно обострилась с 26 марта, когда во время обстрела из тяжелого вооружения погибли 4 украинских солдата, а еще 2 были тяжело ранены. Это произошло вблизи села Шумы.

Между тем, в Москве звучат грозные заявления. Например, председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил власти Украины в "военных преступлениях" и пригрозил, что украинские лидеры "предстанут перед трибуналом в Гааге". А влиятельный политолог Евгений Сатановский призывает Кремль "вынудить украинцев к миру методами, которые российская армия испытала в Сирии".

Впрочем, наблюдатели, не имеющие задачи удовлетворять пропагандистские потребности Кремля, не верят в начало большой войны между Россией и Украиной. Потому что ни одной из сторон конфликта она не нужна.

Комментатор газеты "Коммерсантъ" Дмитрий Дризе считает, что политикам нужна эскалация напряжения, но без пересечения границы, за которой начнется большое кровопролитие. По его мнению, президенты Украины, США и России используют напряжение для консолидации своих обществ. Владимир Зеленский приобретает дипломатические успехи. Американский лидер Джо Байден пытается на таком фоне оживить НАТО, консолидировав ряды альянса перед угрозой, а также продемонстрировать жесткий подход к России.

Читайте такжеWP: США хотят, чтобы Россия понимала цену эскалации в УкраинеПолитолог Игорь Эйдман признает, что Путин, когда его рейтинги падают, прибегает к любимой тактике - развязыванию "маленькой победоносной войны". Но война с Украиной сегодня "маленькой" не была бы. Цена ее настолько велика, что Россия не может себе это позволить. Поэтому Кремль на этот раз остановится на провокациях и демонстрации силы.

Такого же мнения и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Но он предостерегает, что ситуация может выйти из-под контроля. При этом Венедиктов напоминает о высказывании писателя и драматурга Антона Чехова: "Если в первом действии на стену повесили ружье, то в следующем оно обязательно должно выстрелить. Иначе зачем его там вешать. А "ружей" на донецкой сцене уже очень много".

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Перевод: Лесь Дымань