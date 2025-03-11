Лекорню заявил, что украинская армия является важным элементом архитектуры европейской безопасности.

Париж продолжает поддерживать прекращение огня в Украине, но откажется от любой демилитаризации украинской армии. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню на открытии форума по обороне и стратегии, передает Le Parisien.

По его словам, Силы обороны Украины являются важным элементом для любой будущей архитектуры европейской безопасности.

Также Лекорню добавил, что Европа в настоящее время переживает новый исторический период, который отличается от Холодной войны и "периода дивидендов мира", во время которого многочисленные мировые державы борются за влияние.

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Он подчеркнул, что на Парижском форуме по обороне и стратегии обсуждения будут сосредоточены на том, как НАТО и западные страны могут защитить свой восточный фланг, если в будущем некоторые государства, "или одна страна в частности", сократят свой вклад в безопасность.

Форум по обороне в Париже

Как сообщал УНИАН, в мероприятии, которое стартовало в Париже 11 марта, принимают участие начальники штабов и военные из более 30 стран мира. На форуме будут обсуждать создание международных сил безопасности для Украины.

Американскую делегацию в Париж не пригласили. Французский военный чиновник пояснил Associated Press, что такое решение было принято, поскольку в Европе хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после возможного прекращения огня.

Ранее Лекорню сообщал, что Франция намерена предоставить Киеву военную помощь на 195 миллионов евро за счет процентов с замороженных российских активов.

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