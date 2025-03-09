Оплатят помощь процентами с замороженных российских активов.

Франция предоставит Украине военную помощь на сумму 195 миллионов евро. Оплатят ее за счет процентов с замороженных российских активов.

Об этом рассказал министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche. По его словам, Франция поставит для Украины артиллерийские снаряды калибром 155 мм и авиационные бомбы AASM для истребителей Mirage 2000.

Кроме того, Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB. Ранее их использовали французские войска.

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Также страна будет увеличивать производство военной техники для поддержки как Украины, так и собственной армии. Лекорню сообщил, что Dassault Aviation нарастит выпуск истребителей Rafale с двух единиц в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

К 2026 году удвоить хотят и выпуск авиационных бомб AASM. В то же время производство противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) станет вдвое больше уже в 2025-м.

Помощь Украине: другие новости

Норвегия увеличит помощь Украине в 2025 году до почти $8 млрд. Деньги пойдут на важнейшие направления, определенные в списке приоритетов Украины.

Тем временем Германия готовит новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда евро. Сейчас обсуждается быстрое финансирование этого пакета. По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, если удастся найти деньги, Берлин планирует передать системы противовоздушной обороны, включая соответствующие ракеты и тому подобное.

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