Среди участников такой инициативы будут также страны Азии и Океании.

Военные из более 30 стран мира примут участие в переговорах, которые состоятся в Париже, по созданию международных сил безопасности для Украины. Об этом сообщил французский военный чиновник для Associated Press.

"Такие международные силы будут направлены на то, чтобы удержать Россию от нового наступления после того, как любое перемирие в Украине вступит в силу", - подчеркнули в материале.

По словам чиновника, среди участников такой инициативы будут страны Азии и Океании, которые присоединятся к переговорам дистанционно.

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"Международный состав участников встречи свидетельствует о том, насколько широко Франция и Великобритания, которые совместно работают над планами по силам, разбрасывают свои сети, стремясь создать то, что французский чиновник назвал коалицией стран, "способных и готовых" присоединиться к усилиям по защите Украины в случае прекращения огня", - отметили в AP.

Также французский чиновник рассказал журналистам о проекте сил, который является тайным, а также о парижских переговорах, на которых его будут обсуждать.

Собеседник добавил, что силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, будут сдерживать новое широкомасштабное российское наступление после любого перемирия. По его словам, такие силы будут включать в себя тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть переброшены в течение нескольких часов или дней для помощи в обороне Украины в случае российского вторжения.

Отмечается, что такой план представят в первой части переговоров, в которых будут участвовать представители из более 30 стран.

В то же время вторая часть переговоров будет включать "более точные и конкретные" дискуссии, где участникам предложат сказать, могут ли их вооруженные силы сделать свой вклад, и если да, то каким образом, подчеркнул официальный представитель.

"Это не означает: "Это то, что нам нужно. Это скорее вопрос: "Что вы можете сделать?", - объяснил он.

В свою очередь собеседник AP отметил, что лидеры правительств этих стран будут принимать окончательное решение об их участии в этих силах.

"В парижских дискуссиях примут участие начальники штабов - или, в случае Канады, их представители - почти из всех 32 стран-членов военного альянса НАТО. Три страны НАТО будут отсутствовать. Это Хорватия и Черногория, которые были приглашены, но не ответили на приглашение, а также Соединенные Штаты", - акцентировал чиновник.

Он объяснил, что США не были приглашены, ведь страны Европы хотят показать, что они могут взять на себя ответственность за значительную часть безопасности для Украины после прекращения огня.

Кроме того, на встрече будут присутствовать начальники штабов Ирландии и Кипра, а также представитель Австрии.

"Австралия и Новая Зеландия, которые являются странами Содружества, а также Япония и Южная Корея будут слушать переговоры дистанционно", - подытожил чиновник.

В то же время Украину будет представлять военный чиновник, который является членом Совета безопасности и обороны страны.

Европа и Украина - последние новости

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует новую встречу по вопросам миротворческой миссии в Украине. По информации Bloomberg, виртуальная встреча, которая ожидается в субботу, соберет лидеров стран НАТО и ЕС, которые готовы предоставить военные силы для так называемой "коалиции желающих".

В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна поставит Украине оружие за счет активов РФ. По его словам, Франция предоставит нашему государству артиллерийские снаряды калибром 155 мм и авиационные бомбы AASM для истребителей Mirage 2000.

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