Его мать, королева Маргрете II, впервые в 900-летней истории Дании добровольно отреклась от престола.

Дания получила нового короля. В воскресенье, 14 января, Фредерик X официально взошел на престол после того, как его мать, королева Маргрете II, официально отреклась от короны после 52 лет правления. Об этом сообщает Reuters.

Хотя публичное заявление об отречении королева сделала еще две недели назад, формально передача власти состоялась лишь сегодня, когда Маргрете подписала формальное заявление во время заседания Государственного совета при парламенте. В Дании нет торжественной церемонии коронации, поэтому это заседание является центральным элементом передачи монаршей власти в стране.

На этом заседании, кроме теперь уже бывшей королевы и нового 55-летнего короля, присутствовала его 51-летняя жена Мэри, родом из Австралии, и их старший сын Кристиан. Ему сейчас 18 лет, и он является новым официальным наследником престола. Также в церемонии приняли участие представители правительства во главе с премьер-министром Метте Фредериксен.

Окончанием процедуры стало появление нового короля на балконе парламента, перед которым выстроились парадные войска и тысячи жителей Копенгагена. Король Фредерик и премьер Метте Фредериксен выступили с короткими речами, после чего на балконе также появилась жена и дети короля.

Согласно программе, новые король и королева позже отправились в экипаже в свою резиденцию Амалиенборг, королевский комплекс, построенный в 1750-х годах и расположенный в центре Копенгагена. Пара и дальше будет жить вместе с Маргрете, которая формально сохранит официальный титул королевы, хотя уже без властных полномочий.

Как отмечает Reuters, новые король и королева занимают трон в период огромной общественной поддержки и энтузиазма по поводу монархии. Последний опрос, проведенный после того, как Маргрете объявила о намерении отречься от престола, показал, что 82% датчан видят во Фредерике хорошего нового короля. Примечательно что отношение к новой королеве Мэри, несмотря на ее иностранное происхождение, даже позитивнее – она пользуется симпатиями 86% опрошенных датчан.

Смена монарха в Дании

Как писал УНИАН, в своем новогоднем обращении к народу Дании 83-летняя королева Маргрете ошарашила нацию сообщением о том, что она намерена отречься от престола. Ее заявление стало тем более неожиданным, что в прошлом она уверяла, что будет оставаться на троне пожизненно.

Причины своего решения Маргрете не назвала, но намекнула, что это может быть из-за состояния ее здоровья. Королева призналась, что серьезная операция на спине, которую она перенесла в феврале прошлого года, заставила ее задуматься о своем будущем.

Датские эксперты предполагают, что Маргрете хотела избежать ситуации, которая была недавно в Великобритании. Там королева правила до своей смерти в 96-летнем возрасте, из-за чего новый король Чарльз взошел на престол аж в 73-летнем возрасте.

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