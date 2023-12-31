Маргрете II после 52 лет правления оставляет трон своему сыну, кронпринцу Фредерику.

Королева Дании Маргрете II покидает королевский престол. Об этом она заявила в своей новогодней речи.

"Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику", - заявила королева.

Смена престола произойдет 14 января 2024 года, когда наследный принц Фредерик станет королем Дании.

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"Я решила, что сейчас настало подходящее время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я стала преемницей моего любимого отца – я оставлю должность королевы Дании", - сказала Маргрете.

В течение 2023 года королева перенесла операцию на спине.

"Операция, естественно, также дала повод для размышлений о будущем – не пора ли передать ответственность следующему поколению", - отметила монарх.

Отношения Дании с Украиной

В декабре стало известно, что Дания готовит новую военную помощь для Украины на почти миллиард евро. В новый пакет должны войти боеприпасы, танки, дроны и другое оборудование.

"Мы выступаем решительно на стороне Украины. В Дании мы теперь обязались выделить более 8 миллиардов евро на поддержку Украины и мы вместе с партнерами предоставим F16", - подчеркнула глава правительства Дании Метте Фредериксен.

В августе Дания объявила о передаче Украине истребителей F-16. Тогда Фредериксен подчеркнула, что Дания вместе с Нидерландами станут первыми странами, которые это сделают.

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