В новый пакет должны войти боеприпасы, танки, дроны и другое оборудование.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что ее правительство готовит военную помощь для Украины на почти 1 млрд евро. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фредериксен сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины и участниками второго саммита Украина–Северная Европа.

"Мы выступаем решительно на стороне Украины. В Дании мы теперь обязались выделить более 8 миллиардов евро на поддержку Украины и мы вместе с партнерами предоставим F16", - сказала Фредериксен.

При этом, датский премьер отметила, что завтра, 14 декабря, ее правительство презентует в парламенте новый военный пакет.

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"Пакет составит почти 1 миллиард евро", - подчеркнула глава правительства Дании.

По ее словам, если датский парламент одобрит этот пакет, в него войдут боеприпасы, танки, дроны и другое важное оборудование, или то, в чем Украина нуждается сейчас на поле боя.

"Сейчас не время для усталости от войны, когда мужественные украинские солдаты воюют ежедневно", - подчеркнула Фредриксен.

Она указала на важности подтверждения европейской перспективы Украины и что Украина принадлежит к трансатлантическому сообществу.

"Нет сомнений, что мы будем поддерживать борьбу Украины столько, сколько это нужно", - добавила премьер.

Фредериксен отметила, что президент Российской Федерации должен знать, что не сможет выиграть войну против Украины.

В свою очередь, президент Украины в сети X (Twitter), сообщил, который провел встречу с Фредериксен и поблагодарил за военную помощь от Дании, включая недавний крупный пакет, а также за поддержку в восстановлении Николаева, создание Фонда поддержки Украины и лидерство в авиационной коалиции.

"Долгосрочная поддержка, единство и сила являются ключевыми факторами для победы над российской агрессией в Украине. Я благодарен Дании за то, что она разделяет эти общие цели и работает вместе с нами для достижения справедливого мира", - подчеркнул Зеленский.

Военная помощь от Дании

Как сообщал УНИАН, Дания отправит Украине первую партию истребителей F-16 в марте-апреле 2024 года.

20 августа Фредериксен сообщила, что Украине они передадут 19 истребителей. В то же время в начале октября Фредериксен заявила, что Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

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