Никто не будет скучать по уходящему году, и многие хотели бы причинить ему боль в ответ.

Представим, что 2020-й год - это человек. Какое наказание он заслужил? Стоит не забывать, что права человека вполне резонно запрещают пытки. Так какой вариант при таких условиях был бы лучшим из всех?

Фантазии о персонификации года появились еще во времена древних греков. А в культуре американской печатной прессы это явление возникло в начале 20-го века, когда иллюстратор Джозеф Лейендекер основал традицию изображения Нового года в образе малыша на обложке Saturday Evening Post, - пишет The Atlantic. В таких публикациях новорожденный год часто сопровождал "Отец Время".

"Малыш Новый год будет подрастать и в конце концов станет стариком до конца декабря. Тогда он передаст свои полномочия по управлению временем вместе со своей приобретенной с возрастом мудростью следующему малышу Новому году, рожденному 1 января", - как-то объяснил журнал Good Housekeeping.

Читайте такжеThe Economist: 2020-й запомнится как год, когда все изменилосьСтарый год тоже довольно поэтично описывали. Например, пред празднованием начала 1920-го о нем писали так: "Шум на улицах начинается в пять часов, когда свистки объявляют о конце рабочего дня и дают многим дополнительную возможность понасмехаться над стариком 1919-м, пока он ковыляет сквозь тень в направлении Золотых ворот и далее в бесконечную ночь".

The Atlantic предлагает представить 2020-й год в образе старика, чтобы излить "всю нашу боль и нашу ярость". Глобальная пандемия, вопиющие убийства, совершенные полицией, массовые протесты в городах, еще больше смертей, лесные пожары и наводнения в Азии, ужасный взрыв в Бейруте, концлагеря для уйгуров в Китае, отмена Олимпиады - за все это старый год должен уйти восвояси и умереть!

Конечно, смертная казнь в наши времена - вопрос спорный. Поэтому лучше было бы отправить старый 2020-й в Гаагу, "где бы его судили за преступления против человечества, посадили в одну из камер с прозрачными стенами, в которой держали Магнето (суперзлодей из комиксов "Люди Икс" - ред.)". 2020-й должен "ощутить на себе все то, что он причинил нам". Например, можно жестко ограничить его путешествия, но заставить листать красивые сообщения о путешествиях в Instagram.

Читайте такжеРешил исправить 2020-й: бизнесмен из США оплатил долги сотен соседейОн может принимать посетителей, но только через Zoom. Время от времени президент Дональд Трамп будет приходить, чтобы похвастаться перед ним своим "величием". И по причинам, которые трудно объяснить, заключенному 2020-му должно постоянно не хватать туалетной бумаги.

Но не стоит говорить, что наказание для старого 2020-го слишком жестокое и необычное. Его пожизненный приговор продлится лишь до начала нового года. Старый 2020-й по определению исчезнет в полночь 1 января 2021 года. Но он не попадет "на небеса", как это случилось со старым 1989-м. Он не пойдет и традиционным посмертным путем, оказавшись на долго в лимбе (в католицизме место пребывания душ, не попавших в рай или ад - ред.). 2020-й не попадет на тот же круг ада, что и старые 541-й, 1346-й, 1492-й, 1918, и так далее.

"Пуф! И в тот же миг, как он исчезнет, малыш Новый год 2021-й появится. "Добро пожаловать!"- воскликнем мы, рады порвать наконец с болезненным годом и полны надежды на лучшее впереди. "А теперь давай мы тебя вакцинируем"", - пишет The Atlantic.

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Перевод: Лесь Дымань