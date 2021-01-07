При этом он призывает своих сторонников идти домой "с любовью и миром".

Дональд Трамп непрямо оправдал штурм своими сторонниками Капитолия США, и при этом упомянул "великих патриотов".

"Это вещи и события, которые происходят, когда священная убедительная победа на выборах так бесцеремонно и злобно отбирается у великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!", - написал Трамп у себя в твиттере.

Отметим, соцсеть сразу же заблокировала возможность репостить и лайкать пост.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Пентагон сообщил, что отправляет для восстановления порядка в Вашингтоне и самом Капитолии 1100 вооруженных бойцов Нацгвардии.

Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников к порядку. В свою очередь, Байден заявил, что сегодняшние события в Вашингтоне - это не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевский