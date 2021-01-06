Демократ назвал участником штурма Капитолия экстремистами

Победитель выборов президента США Джозеф Байден прокомментировал беспорядки в Вашингтоне. В частности - обратился к протестующим, призвав их прекратить насилие и отступить.

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Речь Байдена транслировал канал CNN. По его словам, происходящее – «не протест, а мятеж».

«Позвольте мне быть очень откровенным. Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку. Не представляют того, кем мы являемся. То, что мы видим – это небольшая группа экстремистов, сторонников беззакония. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с мятежом. И это должно закончиться сейчас же», - заявил он.

Байден также призвал американцев к толерантности и взаимоуважению.

Он также обратился к действующему президенту США Дональду Трампу, призвав того «защитить Конституцию».

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Победа Джо Байдена и беспорядки в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

Сегодня Конгресс должен был утвердить результаты выборов президента США. К зданию Конгресса (Капитолию) стянулись сторонники Трампа и штурмом прорвались внутрь. Заседание было сорвано, беспорядки продолжаются.

В ходе беспорядков пострадали несколько человек, включая полицейских. Одна протестующая получила огнестрельное ранение и госпитализирована в критическом состоянии.

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Автор: Дмитрий Захаров