Во временно оккупированном Бердянске произошел сильный пожар.
"Жители слышали мощный взрыв, по предварительной информации пылает заправка. Ночь у оккупантов не будет спокойной-суетятся и перевозят технику", - сообщил мэр города Мелитополя Иван Федоров.
По словам местных жителей, они сначала услышали один громкий взрыв, после которого уже начался своеобразный гул. Сразу российские оккупанты начали перевозить технику из порта, в небо поднялось много вертолетов.
"Бавовна" на временно оккупированной территории Запорожской области - детали
7 июня в двух захваченных россиянами населенных пунктах Запорожской области раздались взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрывы были слышны в поселке Мирное и в городе Токмак.
Ранее во временно захваченном российскими оккупантами городе Бердянск Запорожской области в субботу, 3 июня, раздалось много взрывов, было громко возле аэропорта и порта.