Ночь у оккупантов не будет спокойной - суетятся и перевозят технику.

Во временно оккупированном Бердянске произошел сильный пожар.

"Жители слышали мощный взрыв, по предварительной информации пылает заправка. Ночь у оккупантов не будет спокойной-суетятся и перевозят технику", - сообщил мэр города Мелитополя Иван Федоров.

По словам местных жителей, они сначала услышали один громкий взрыв, после которого уже начался своеобразный гул. Сразу российские оккупанты начали перевозить технику из порта, в небо поднялось много вертолетов.

"Бавовна" на временно оккупированной территории Запорожской области - детали

7 июня в двух захваченных россиянами населенных пунктах Запорожской области раздались взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрывы были слышны в поселке Мирное и в городе Токмак.

Ранее во временно захваченном российскими оккупантами городе Бердянск Запорожской области в субботу, 3 июня, раздалось много взрывов, было громко возле аэропорта и порта.

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