В Молдове заявили о раскрытии контролируемой Россией агентурной сети, которая пыталась ослабить прозападное правительство.
Начальник полиции Виорел Чернаутяну рассказал Spiegel, что в субботу вечером 25 подозреваемых были допрошены и семеро арестованы. Обнаруженная группа состоит из людей, прибывших из России "с очень конкретной задачей", добавил он.
Агенту удалось тайно исследовать сеть и записать десять часов аудио- и видеозаписи. Это произошло после того, как властям стало известно о дестабилизирующих действиях российских спецслужб, которые должны были быть организованы посредством демонстраций на территории Молдовы.
Что происходит в Молдове
Напомним, что зимой президент Майя Санду заявила, что российские власти готовят госпереворот в Молдове. В то же время новый премьер-министр РМ заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризировать.
Предполагается, что дестабилизировать ситуацию в Молдове хотят с помощью протестов.
В конце февраля пророссийская партия "Шор" собрала митинг в Кишиневе. Сегодня ее сторонники снова вышли с критикой властей, произошли столкновения.
Ранее в Молдове задержали иностранцев, координирующих действия с людьми, связанными с "заговорщической сетью зарубежных экспертов". Сегодня в страну не пустили представителя российской ЧВК "Вагнер".