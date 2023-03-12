В полиции заявили, что задержанные прибыли из России "с очень конкретной задачей".

В Молдове заявили о раскрытии контролируемой Россией агентурной сети, которая пыталась ослабить прозападное правительство.

Начальник полиции Виорел Чернаутяну рассказал Spiegel, что в субботу вечером 25 подозреваемых были допрошены и семеро арестованы. Обнаруженная группа состоит из людей, прибывших из России "с очень конкретной задачей", добавил он.

Агенту удалось тайно исследовать сеть и записать десять часов аудио- и видеозаписи. Это произошло после того, как властям стало известно о дестабилизирующих действиях российских спецслужб, которые должны были быть организованы посредством демонстраций на территории Молдовы.

Видео дня

Что происходит в Молдове

Напомним, что зимой президент Майя Санду заявила, что российские власти готовят госпереворот в Молдове. В то же время новый премьер-министр РМ заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризировать.

Предполагается, что дестабилизировать ситуацию в Молдове хотят с помощью протестов.

В конце февраля пророссийская партия "Шор" собрала митинг в Кишиневе. Сегодня ее сторонники снова вышли с критикой властей, произошли столкновения.

Ранее в Молдове задержали иностранцев, координирующих действия с людьми, связанными с "заговорщической сетью зарубежных экспертов". Сегодня в страну не пустили представителя российской ЧВК "Вагнер".

Вас также могут заинтересовать новости: