Мужчине не разрешили въехать в страну.

Представителя российской частной военной кампании "Вагнер" не пустили в Молдову. Всего за неделю отказали во въезде 182 иностранцам.

"Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнер). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", - пишет издание Newsmaker.

При этом в отмечается, что за последнюю неделю в Молдову не пустили 182 иностранцев и 46 единиц транспорта.

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Кроме того, за последние сутки в Молдову въехало более 23,8 тысяч иностранцев, из них почти 5 тысяч - граждане Украины.

Возможный переворот в Молдове - что известно

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предупредил свою коллегу из Молдовы Майю Санду о подготовке Кремля к захвату власти. Позже она подтвердила, что Москва готовит госпереворот в Молдове, после чего в стране распустили правительство.

Новый премьер-министр старны Дорн Речан заявил, что необходимо демилитаризировать Приднестровье.

Кроме того, в Молдове заявили о задержании иностранцев, которые собирали информацию для дестабилизации ситуации в стране.

Журналисты CNN сообщили, что разведка США считает, что связанные с Россией лица пытаются спровоцировать восстание против правительства Молдовы.

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