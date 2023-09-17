Официальный Будапешт продолжит сотрудничать с РФ, поскольку зависит от ее энергетических ресурсов.
Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью Bloomberg TV, фрагмент из которого выложил в соцсети. Министр подчеркнул, что для Венгрии отношения с РФ "очень важны и критичны".
"Большая часть нашего энергетического импорта поступает из России. Теперь вы можете задать вопрос: почему? Это политическое решение? Нет. Отражает ли оно наши политические предпочтения? Нет. Тогда почему? Из-за физики", - сказал политик.
Сийярто отметил, что просто нет альтернатив российским трубопроводным поставкам газа и нефти. К тому же, как напомнил министр, Венгрия строит атомную электростанцию "Пакш" совместно с "Росатомом".
"Поэтому, когда речь идет об отраслях, которые не подпадают под санкции, мы продолжаем сотрудничать с РФ, потому что это национальный интерес", – подчеркнул Сийярто.
Венгрия и война в Украине
Венгрия уже длительное время занимает антиукраинскую позицию. Именно власти Венгрии мешали введению ряда антироссийских санкций и спекулировали вокруг темы финансовой помощи для Украины.
Венгерские власти открыто заявили, что несмотря ни на что, продолжат сотрудничество с РФ, потому что ей это выгодно.