Он высказал мнение, что у его страны просто нет другой альтернативы.

Официальный Будапешт продолжит сотрудничать с РФ, поскольку зависит от ее энергетических ресурсов.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью Bloomberg TV, фрагмент из которого выложил в соцсети. Министр подчеркнул, что для Венгрии отношения с РФ "очень важны и критичны".

"Большая часть нашего энергетического импорта поступает из России. Теперь вы можете задать вопрос: почему? Это политическое решение? Нет. Отражает ли оно наши политические предпочтения? Нет. Тогда почему? Из-за физики", - сказал политик.

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Сийярто отметил, что просто нет альтернатив российским трубопроводным поставкам газа и нефти. К тому же, как напомнил министр, Венгрия строит атомную электростанцию "Пакш" совместно с "Росатомом".

"Поэтому, когда речь идет об отраслях, которые не подпадают под санкции, мы продолжаем сотрудничать с РФ, потому что это национальный интерес", – подчеркнул Сийярто.

Венгрия и война в Украине

Венгрия уже длительное время занимает антиукраинскую позицию. Именно власти Венгрии мешали введению ряда антироссийских санкций и спекулировали вокруг темы финансовой помощи для Украины.

Венгерские власти открыто заявили, что несмотря ни на что, продолжат сотрудничество с РФ, потому что ей это выгодно.

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