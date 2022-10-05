По его словам, венгерские власти добились исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций ЕС против России.

Венгрия добилась того, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций ЕС против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

"Мы упорно вели переговоры и достигли того, что предел цен на нефть не распространяется на трубопроводные транспортировки сырой нефти (да мы покупаем сырую нефть, которая нужна для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации не распространяется на морские перевозки, которое их заменяют", - заявил глава МИД Венгрии.

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Сийярто добавил, что Будапешту "удалось вывести атомную энергетику из-под санкций, поэтому эти санкции не распространяются и на строительство новой АЭС "Пакш".

Так же, по его словам, ни одно учреждение, которое имеет важное значение для сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, не попало в список санкций.

"Таким образом, неоднократно предотвращали санкционные меры, которые угрожают безопасности венгерского энергоснабжения и наносят вред венгерскому народу. Мы и в дальнейшем так же будем отстаивать национальные интересы Венгрии", - заявил Сийярто.

Перед этим послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий план введения крайних цен на нефть, передает Радио Свобода. По словам европейских дипломатов, ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена сегодня.

Кроме того, новый пакет санкций направлен на то, чтобы нанести удар по российской сталелитейной промышленности. Речь идет также и об индивидуальных санкциях. Кроме того, как ожидается, после утверждения нового пакета санкций гражданам стран ЕС будет запрещено входить в состав руководства органов российских госкомпаний.

Очередной пакет санкций ЕС против России

Еврокомиссия 28 сентября предложила новый восьмой по счету пакет санкций против России из-за проведенных ею псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен комментируя инициативу, заявила, что санкции разработаны, чтобы "заставить Кремль заплатить" за дальнейшую эскалацию в Украине.

Псевдореферендумы РФ на оккупированных частях Украины

23-27 сентября россияне провели фейковые референдумы на оккупированных частях четырех областей Украины. Так, в Херсонской и Запорожской "голосовали" за выход из состава Украины и присоединение к РФ, а в Донецкой и Луганской – только о присоединении к России.

Страны-партнеры Украины заявили, что не собираются признавать результаты фейковых голосований на указанных "референдумах".

Однако президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии этих территорий. При этом он призвал Украину вернуться к переговорам.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ. Также глава государства объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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