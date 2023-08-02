Этот маршрут часто используется для деликатных и важных обменов.

Самолет, которым перевозили 11 украинских военнопленных из РФ в Венгрию, прибыл в Будапешт 7 июня не из России, а из Турции.

Преподаватель Университета Корвина Андраш Рац рассказал Венгерской редакции Радио Свобода, что такой маршрут "совсем не странный, поскольку ранее Россия осуществляла обмен пленными через эту страну". По его словам, более деликатные и важные обмены пленными осуществляются через Турцию.

Хотя украинские военные имели венгерские фамилии, только один из них говорил по-венгерски и имел двойное гражданство. Представитель управления Украины по делам военнопленных Петр Яценко подтвердил, что все 11 человек имеют венгерское происхождение, но являются представителями украинского государства и украинского народа.

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"Либо российская сторона освободила их, когда передала Венгрии, либо солдаты были переданы Венгрии как военнопленные, и Венгрия их освободила", - добавил юрист-международник Тамаш Хоффманн.

Согласно дипломатическим источникам издания, венгерские власти говорили нашим военным, что их якобы немедленно отправят обратно на передовую сразу по прибытии. В то же время Будапешт утверждал, что более "благоприятным выбором" будет, если украинские военные останутся в Венгрии.

"Мы имеем информацию – и это подтверждают те, кто вернулся в Украину, - что на них оказывалось психологическое давление и они получали искаженную информацию. Мы также знаем, что ими манипулировали и что группой, которая осталась в Венгрии, продолжают манипулировать", - подтвердил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украинские военные в Венгрии

Как сообщал УНИАН, в начале июня Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных, большинство из которых считались пропавшими без вести. При этом сам Будапешт убеждал, что венгерский правительство якобы не имело никакого отношения к этому процессу.

20-23 июня украинским дипломатам удалось вывезти в Украину пятерых переданных страной-агрессором бойцов.

Недавно стало известно, что Венгрия и Русская православная церковь готовят очередную провокацию с украинскими военнопленными – передачу бойцов Будапешта без согласования с Киевом. Источники в украинских спецслужбах утверждают, что с этой целью венгерские чиновники отправляется в РФ 8-11 августа.

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