На борту самолета находятся 155 граждан Украины.

Война в Израиле 2023 продолжается. Второй рейс с украинскими гражданами на борту вылетел из Тель-Авива и направляется в город Клуж (Румыния).

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле в соцсети Facebook. "Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г. Клуж (Румыния) вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, cреди которых 107 женщин и 23 детей", - говорится в сообщении.

Также сказано, что посольство помогло украинцам с оформлением необходимых документов для вылета. "Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", - сказано в сообщении.

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В Израиле началась война после того, как утром 7 октября его территорию атаковали боевики ХАМАС. Злоумышленники жестоко убивали людей, брали пленных и захватывали территорию. Жертвами ХАМАСа стали более 1000 человек, сообщалось, что погибли 11 граждан Украины.

Как писал УНИАН, 14 октября из Израиля вылетел первый рейс с гражданами Украины. На борту находились 207 украинцев, в том числе более 60 детей.

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