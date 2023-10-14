На борту 207 украинцев, включая более 60 детей

Первый рейс с украинскими гражданами на борту самолета вылетел из Израиля, подвергшегося жестокому нападения террористической группировки ХАМАС.

"Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест", - сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook.

В то же время, по его словам, следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в город Клуж (Румыния).

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Нападение ХАМАС на Израиль - главные новости

7 октября боевики ХАМАСа обстреляли Израиль из сектора Газа, а затем ворвались на израильскую территорию. Боевики убивали людей, а также брали пленных и занимались грабежом.

9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что восстановила контроль над захваченными населенными пунктами. Кроме того, Иерусалим объявил о полной блокаде Газы.

13 октября стало известно, что израильская армия может провести наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС, возможно, планировали свою смертоносную атаку на юге Израиля более чем за год до ее проведения. В частности, восемь страниц с грифом "Совершенно секретно" обнаружили в зоне боевых действий. Из них следует, что боевики ХАМАС планировали нападения на гражданское население и захват заложников.

Издание Sky News сообщило, что на обложке пачки документов стояла дата "октябрь 2022 года". Это может означать, что планы разрабатывались по крайней мере за 12 месяцев до нападения.

В МИД Украины 14 октября сообщили, что в Израиле до 11 возросло число погибших украинских граждан в результате террористического нападения ХАМАСа. В то же время, МВД Израиля сообщало о 12 погибших украинцах и восьми пропавших без вести.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что информация, что некоторые граждане, которых считают пропавшими без вести, попали в плен к боевикам ХАМАС, не подтвердилась.

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