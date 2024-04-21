Законопроект спасет жизни, подчеркнул министр обороны США.

Новая помощь от США Украине и Израилю позволит американским властям увеличить объем жизненно важной помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Киеву защитить себя от агрессии РФ, поддержать защиту израильской территории от Ирана и его приспешников, а также увеличить поток крайне необходимой гуманитарной помощи гражданским палестинцам в секторе Газы.

Закон насчет предоставления помощи союзникам сделает Штаты более безопасными и спасет жизни, приводит заявление американского министра обороны Ллойда Остина сайт Пентагона. "Я приветствую принятие важнейшего дополнения к национальной безопасности, которое поможет Министерству обороны поддержать Украину и Израиль, укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и твердо стоять с нашими союзниками и партнерами по всему миру…", - сказал чиновник.

По его словам, одобрение документа - это еще и важная инвестиция в будущее США, поскольку выделенные приблизительно 50 миллиардов долларов пойдут непосредственно в американскую оборонно-промышленную базу, что позволит создать хорошие рабочие места в более чем 30 штатах.

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"Этот закон сделает Америку более безопасной и спасет жизни… Долгосрочная безопасность Америки все еще находится под угрозой. Мы никогда не должны давать нашим друзьям, нашим соперникам или нашим врагам повода сомневаться в решимости Америки", - подчеркнул глава Пентагона.

Что нужно знать про помощь США Украине - важные новости

20 апреля нижняя палата американского Конгресса - Палата представителей, поддержала законопроект, в котором предусматрено, в частности, предоставление десятков миллиардов долларов на помощь украинскому государству в сфере безопасности.

Голосование за помощь Украине прошло так - "за" высказались 310 конгрессменов, а "против" выступили 112. Теперь документ еще должен рассмотреть Сенат, а потом его отправят на подпись президенту Джо Байдену.

Одобрение законопроекта, в частности, прокомментировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, вчера был плохой день для российского диктатора Владимира Путина и "для любого, кто осмелился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, кого она отстаивает".

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