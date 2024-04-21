В Пентагоне отметили, что эти люди не будут выполнять боевые задачи.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки в Украину дополнительных военных советников. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона генерал-майора Патрика Райдера и американских чиновников.

"В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в соответствии с изменением условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Офиса оборонного сотрудничества при посольстве (ODC)", – подчеркнул Райдер.

При этом представитель Пентагона отметил, что эти советники не будут выполнять боевые задачи, а скорее будут предоставлять консультации и поддерживать украинское правительство и защитников.

Видео дня

Отмечается, что ODC выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии (небоевые). Несмотря на то, что этот Офис состоит из персонала Министерства обороны, он является частью американского посольства и подчиняется руководителю миссии.

О конкретном количестве персонала в Пентагоне из соображений безопасности не говорят. Однако источники издания говорят, что количество американских военных, которых дополнительно отправят в Украину, составит до 60 человек.

Среди прочего, военные советники будут заниматься помощью Украине в планировании технического обслуживания сложного оборудования, предоставленного Штатами, на фоне ожидаемого обострения боевых действий летом. Кроме того, они будут поддерживать контингент посольства США в Киеве и заниматься координацией новых поставок вооружения, когда дополнительный законопроект в Конгрессе станет законом и позволит поставлять Украине больше помощи.

Помощь Украине от США: это стоит знать

20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект о финансовой и военной помощи Украине. Его поддержали 310 законодателей, "против" высказались 112. Теперь документ должны одобрить в Сенате.

Известно, что на поддержку Украины из американского бюджета выделят более 60 млрд долларов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что 49,9 млрд долларов из этой суммы будет направлено на оборонные расходы.

Вас также могут заинтересовать новости: