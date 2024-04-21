Кулеба отметил, что Украина ожидает скорейшего одобрения законопроекта Сенатом США и его подписания американским президентом.

В субботу, 20 апреля 2024 года, в Палате представителей США одобрили законопроект о военной и финансовой помощи Украине, которым предусмотрены расходы американского бюджета на уровне 60,8 млрд долларов. На голосование отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто осмелился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает", – написал он в соцсети Х.

Министр также поблагодарил Палату представителей Конгресса США, ее спикера и членов обеих партий за одобрение долгожданного законопроекта о помощи Украине.

Видео дня

"Каждый, кто сделал это решение реальностью, сделал правильный выбор. Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство", – отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина ожидает быстрого принятия законопроекта в Сенате США, его подписания американским президентом Джо Байденом и то, что его "почувствуют наши воины на передовой".

Помощь Украине: голосование в Палате представителей США

Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине. "За" высказались 310 законодателей, "против" – 112.

Согласно законопроекту, на поддержку Украины из американского бюджета выделят 60,8 миллиарда долларов. Эти средства распределят по нескольким направлениям. В частности, как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 49,9 млрд долларов будет направлено на оборонные расходы.

Теперь ожидается рассмотрение законопроекта в Сенате США. В случае его одобрения последним этапом будет передача документа на подпись президенту США Джо Байдену. Уже известно, что в Сенате его рассмотрят на следующей неделе – во вторник, 23 апреля. Об этом сообщил лидер большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

Вас также могут заинтересовать новости: