Население страны обеспокоилось недавними скандальными заявлениями Трампа.

Немцы хотят увеличить расходы на оборону. Эта позиция среди общества находит все больше сторонников на фоне заявлений Дональда Трампа, который пригрозил на посту президента США не защищать союзников по НАТО, если на них нападет Россия.

Как сообщает Politico, согласно результатам опроса консалтинговой компании PwC, 59% респондентов ожидают, что США значительно сократят свою помощь Украине во время второго президентства Трампа, а 68% - поддерживают увеличение расходов на оборону внутри страны.

После многих лет сокращения расходов на оборону после окончания холодной войны Германия наращивает расходы, увеличивая оборонный бюджет, а также создавая фонд перевооружения в размере 100 миллиардов евро, но ей еще предстоит пройти очень долгий путь, чтобы достичь этого. Цель - превратить Бундесвер в боеспособную силу.

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Однако две трети считают, что обязательства по расширению армии в рамках программы модернизации Zeitenwende, объявленной канцлером Олафом Шольцем после вторжения России в Украину, не были выполнены.

В целом 57% опрошенных поддерживают план правительства инвестировать 2 или более % ВВП в оборону, чтобы достичь цели, установленной НАТО. Впрочем, респонденты разделились относительно того, стоит ли отменять долговые правила страны, чтобы тратить на оборону более щедро.

58% положительно оценили создание восточного фланга НАТО, включая отправку немецкой бригады в Литву.

"Население, очевидно, очень серьезно относится к ухудшению ситуации с безопасностью", - сказал Вольфганг Зинк, партнер PwC в Германии.

Последние заявления Трампа

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине кандидат в президенты США заявил, что НАТО было "разгромлено", пока он не пришел в Белый дом и не заставил членов альянса "платить".

Он также сказал, что лидер одной из европейских стран спросил у него, будут ли США защищать его страну в случае нападения России. На это Трамп, по его же собственным словам, ответил, что "скажет России делать все, что они хотят" со странами, которые недостаточно тратят на свою оборону.

На это заявление уже отреагировали в том числе и в администрации Байдена. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова Трампа "ужасны и беспочвенны", подчеркивая, что подобное "поощрение вторжений со стороны убийственных режимов" несет прямую угрозу национальной безопасности США.

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