По его словам, невозможно постичь "параметры страны, которую собираются взять в ЕС".

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед переговорами по вступлению Украины в Европейский Союз нужно будет ответить на "трудные вопросы", в том числе и территориальные.

Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует Reuters. По словам Орбана, осенью во время переговоров в Брюсселе по вступлению Украины в ЕС партнеры "не могут избежать вопроса, могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, находящейся в состоянии войны".

"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно", - сказал Орбан.

Венгерский премьер также отметил, что нужно ответить на "очень длинные и трудные вопросы, прежде чем фактически будет принято решение о начале переговоров о вступлении".

Позиция Венгрии в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, Венгрия занимает антиукраинскую позицию, в частности мешала введению ряда антироссийских санкций и спекулировала вокруг темы финансовой помощи для Украины. Венгерские власти открыто заявили, что несмотря ни на что, продолжат сотрудничество с РФ, потому что ей это выгодно.

Венгрия не будет способствовать финансированию Европейским союзом поставок оружия в Украину, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Украина проводит переговоры с Венгрией о возобновлении зернового экспорта и отмене эмбарго на украинское зерно. Как рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, 19 сентября он провел разговор с венгерским коллегой во время которой стороны выслушали аргументы друг друга относительно ситуации, которая сложилась вокруг зернового запрета.

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