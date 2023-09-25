Венгрия вступила в конфликт с Украиной из-за того, что, по ее словам, существует ограничение прав примерно 150 000 этнических венгров на использование своего родного язык.

Венгрия не будет поддерживать Украину ни в каком вопросе международных отношений до тех пор, пока "Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории", заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед парламентом своей страны.

Венгрия вступила в конфликт с Украиной из-за того, что, по ее словам, существует ограничение прав примерно 150 000 этнических венгров на использование своего родного языка, особенно в сфере образования, сообщает The Guardian, после того, как в 2017 году Украина приняла закон, ограничивающий использование языков меньшинств в школах.

Отношения Украины и Венгрии - детали

Венгрия уже длительное время занимает антиукраинскую позицию. Именно власти Венгрии мешали введению ряда антироссийских санкций и спекулировали вокруг темы финансовой помощи для Украины. Венгерские власти открыто заявили, что несмотря ни на что, продолжат сотрудничество с РФ, потому что ей это выгодно.

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Венгрия не будет способствовать финансированию Европейским союзом поставок оружия в Украину, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Украина ведет переговоры с Венгрией о возобновлении зернового экспорта и отмена эмбарго на украинское зерно. Как рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, 19 сентября он провел разговор с венгерским коллегой во время которой стороны выслушали аргументы друг друга относительно ситуации, которая сложилась вокруг зернового запрета.

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