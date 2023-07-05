Он требует исключить венгерский банк из списка международных спонсоров войны.

Венгрия не будет способствовать финансированию Европейским союзом поставок оружия в Украину, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, пишет газета Világgazdaság. Также он назвал включение крупнейшего банка страны в этот список возмутительным, неприемлемым и скандальным.

"Мы делаем все, чтобы помочь украинскому народу. Венгерский народ расплачивается за войну, к которой он не имеет никакого отношения. А реакция такая, что крупнейший венгерский банк занесен в такой позорный список", - сказал Сийярто.

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По его словам, Венгрия не будет участвовать в каком-либо дополнительном финансировании ЕС поставок оружия в Украину, пока OTP не исключат из списка спонсоров войны.

Банк OTP попал в "черный список"

Напомним, что в апреле украинское Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

По их данным, банк продолжает работу в России и признает "независимость" так называемых Донецкой и Луганской республик.

Кроме того, венгерский банк может предоставлять льготные условия кредитования военнослужащим РФ.

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