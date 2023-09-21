Как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, в интересах обеих стран сосредоточиться на экспорте четырех культур.

Украина ведет переговоры с Венгрией о возобновлении зернового экспорта и отмена эмбарго на украинское зерно.

Как рассказал в эфире информационного телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, позавчера, 19 сентября, он провел разговор с венгерским коллегой во время которой стороны выслушали аргументы друг друга относительно ситуации, которая сложилась вокруг зернового запрета.

По словам Сольского, в общих интересах Украины и Венгрии сосредоточиться на экспорте четырех культур.

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"Мы по сути говорим уже о деталях, на что венгерская сторона согласилась и предварительно считает наш план таким, что может быть принят при условии разъяснения до конца. Также, очевидно, они его дополнительно хотят объяснить своим ассоциациям фермеров. Они уже готовят эти вопросы", - рассказал министр.

Он надеется, что на следующей неделе состоится разговор, который даст возможность понять, насколько страны уже приблизились к финальному решению.

Эмбарго на украинское зерно

После отмена Еврокомиссией эмбарго на поставку украинского зерна в пять европейских стран, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт ряда украинской агропродукции.

Поэтому Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию, поскольку Украине принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

Вместе с тем Украина представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины в ответ на продление запрета ввоза украинской продукции в Польшу, Словакию и Венгрию.

Наконец министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских агротоваров в Словакию.

Также украинская и польская стороны договорились вместе искать выход из зернового конфликта.

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