По его словам, нескольких других заключенных из его камеры уже госпитализировали с болезнью.

Заключенный критик Кремля Алексей Навальный сказал, что страдает от высокой температуры и тяжелого кашля. А троих из 15 заключенных в его камере уже госпитализировали из-за туберкулеза.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что 44 летний оппозиционер объявил о голодовке на прошлой неделе. Таким образом он протестует против отказа руководства тюрьмы предоставить ему надлежащий медицинский уход из-за острой боли в спине и ноге. Соратники Навального обещают устроить протест у тюрьмы завтра, если его не осмотрит врач, которого он сам выберет. Кроме того, они стараются, чтобы заключенному оппозиционеру предоставили нужные лекарства.

Читайте такжеВ России умер уже второй врач омской больницы, где спасали НавальногоГосударственные СМИ России и некоторые члены мониторинговой группы обвинили Навального в симуляции своих болезней ради привлечения общественного внимания. Однако, Навальный и его соратники возражают. Сегодня он сказал, что уже третьего заключенного из его камеры забрали в больницу с туберкулезом. А у него самого тоже высокая температура и кашель. При этом, Навальный пошутил, что туберкулез мог бы "облегчить" его другие проблемы со здоровьем.

"Если у меня туберкулез, тогда может он прогонит боли в спине и онемение в ногах. Это было бы хорошо", - написал он в Instagram.

"Цитирую официальную запись об измерении температуры сегодня: "Навальный А. А., температура 38,1"", - добавил он в сообщении. При этом оппозиционер пообещал продолжать объявленную ранее голодовку.

Reuters пишет, что температура выше 38 градусов по Цельсию обычно свидетельствует о лихорадке, вызванной заражением или другой болезнью. Адвокаты Навального регулярно навещают его в тюрьме и помогают размещать сообщения в социальных сетях.

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления "новичком".

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

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Перевод: Лесь Дымань