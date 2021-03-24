Сообщается, что за все время в колонии оппозиционер получил лишь две таблетки.

В штабе российского оппозиционера Алексея Навального заявили о резком ухудшении его здоровья в колонии.

Читайте такжеСторонники Навального собирают полумиллионный митинг за страну без ПутинаОб этом в своем Telegram-канале 24 марта написал глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков со ссылкой на адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева.

«С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство», – отметил Волков.

Задержание и арест Навального: что известно

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу «Ив Роше». Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Катерина Шварц