Российский оппозиционер требует, чтобы к нему пустили врача.

Российский политзаключенный Алексей Навальный объявил голодовку.

Об это он сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте такжеУкраина поддержала санкции ЕС против чиновников РФ из-за заключения Навального

"Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я.С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку", - написал из колонии Навальный.

Оппозиционер также рассказал, что к нему не пускают врача и не дают лекарства: "Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность", - рассказал о своем состоянии Навальный.

Оппозиционер рассказал, что его пытают лишением сна - будят 8 раз за ночь

"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", - резюмировал Навальный.

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская