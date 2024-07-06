В частности, нужны малые системы противовоздушной обороны, которые бы защищали системы Patriot.

Для защиты украинского неба мощной системой ПВО нужно как минимум 25 комплексов Patriot и одна эскадрилья истребителей F-16. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Украина столкнулась с очень сильными ударами со стороны Российской Федерации. Россия как террорист около 3 тыс. КАБов выпускает в месяц по территории Украины. Если мы говорим о создании мощной противовоздушной обороны, то это должно быть не менее 25 систем Patriot и одна эскадрилья F-16, это примерно 18-24 самолета. Кроме этого, нужны малые системы противовоздушной обороны, которые бы защищали системы Patriot", – пояснил он.

Кроме того, по словам специалиста, Украине необходимы системы ТHAAD. Они позволят сбивать баллистические ракеты врага так, чтобы не было осколков, которые будут представлять угрозу для населения. Также нужно рассмотреть и другие системы ПВО для укрепления воздушного щита над Украиной.

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"Израиль сейчас говорит о возможной передаче восьми систем Patriot. Это существенно улучшит наши возможности. Нужно говорить еще и о системах SAMP/T и других, которые тоже могут существенно помочь укрепить противовоздушную оборону", – констатировал Храпчинский.

ПВО для Украины

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский говорит, что на 100% закрыть небо от ракет и дронов РФ Украина не сможет. По его словам, такого эффекта, чтобы сбить 97 из 100 в мире не бывает.

Ранее стало известно, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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