НАТО готовит план перехода ВСУ на западное вооружение.

Военно-политическому руководству стран-членов НАТО нужно быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.

Об этом заявил генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц, сообщает Нandelsblatt.

"Для надежного сдерживания нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости", – заявил Герхарц.

Война в Украине и позиция НАТО:

Саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании 29-30 июня.

Столтенберг подтвердил, что в Альянсе ожидают участия президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Мадриде.

Украина оказалась в ситуации, когда переходить на вооружение стран НАТО необходимо за минимально возможный срок. В Офисе президента уже озвучили потребность в артиллерии, танках, бронемашинах и другом вооружении.

13 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина может перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц.

15 июня стало известно о том, что НАТО готовит план перехода ВСУ на западное вооружение.

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