Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что наши солдаты освоили западную артиллерию всего за две недели.

Украина может перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников интервью The Economist.

Также Резников отметил, что украинские военнослужащие освоили артиллерию, поставленную из стран Запада всего через две недели. По его словам, это свидетельствует о возможностях Украины перевооружиться в такие короткие сроки.

"Как сказал товарищ Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу", - отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

И в подкрепление своих слов добавил - наши военные освоили западную артиллерию всего за две недели.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Алексей Резников не доволен потерей интереса со стороны западных стран и СМИ к потребностям украинской армии и определенным чувством облегчения, несмотря на ожесточенные бои в Украине.

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