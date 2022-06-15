Украина сейчас нуждается в скорейшем переходе на абсолютно новые системы вооружения.

Украина сейчас оказалась в ситуации, когда переходить на вооружение стран НАТО необходимо за минимально возможный срок. В Офисе президента уже озвучили потребность в артиллерии, танках, бронемашинах и другом вооружении.

Речь идет о 1000 гаубицах калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танках, 2000 единицах бронетехники и 1000 дронов. Именно такие цифры озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Артиллерия

Как и месяц назад главная задача – переход на артиллерийские системы натовского образца в калибре 155 мм. Если раньше можно было говорить о дальности, точности и других высоких характеристиках этих систем, то теперь все гораздо проще - к 152-мм советским пушкам уже мало боеприпасов не только в Украине, но и в ЕС.

Все это обуславливает преимущество врага в количестве артиллерийского огня на порядки. На одну нашу артсистему приходится 10-15 российских. Именно об этом соотношении сообщил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Мы почти использовали все наши (артиллерийские – ред.) боеприпасы и сейчас используем стандартные снаряды НАТО 155 калибра", - сказал он.

А если Украина получит 1000 гаубиц калибра 155 мм, это выведет ее на первые места по количеству таких систем в мире. Ведь даже США имеют на вооружении около 2000 самоходных и буксируемых систем в калибре 155 мм. Для понимания во Франции – чуть больше 108 единиц САУ из которых 76 колесных CAESAR. В Германии – 121 САУ PzH 2000. А британская армия владеет 89 единицами AS90.

Но для понимания, в армии РФ по состоянию на 2021 год в строю было 2433 единиц крупнокалиберной артиллерии.

Аналогичная ситуация с реактивными системами залпового огня. Ведь 300 единиц таких систем, как HIMARS и M270 – это очень большое количество. В США их всего 640 единиц в строю. А в ведущих европейских странах Альянса их не больше нескольких десятков на все войско.

В то же время приводить данные про 3547 единиц всех РСЗО в армии РФ не совсем корректно, из-за разного назначения HIMARS и M270 по сравнению с "Градами", составляющими валовую часть этого количества.

Танки и бронетехника

Озвученная потребность в 500 танках для европейских стран-членов Альянса может вызвать вопрос, где их взять. В армии Великобритании, Германии и Франции примерно по 200 танков в каждой. Только в США в строю сейчас 2509 единиц танков Abrams. Но и это меньше, чем было у РФ до начала вторжения в Украину - 3300 танков Т-72, ​​Т-80 и Т-90 всех модификаций.

Что касается потребности 2 тысяч единиц бронетехники, то она не конкретизирована и включает боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили. Но для понимания порядка цифр в армии Франции около 5 тысяч единиц бронетехники. В Бундесвере и в британской армии – менее 2 тысяч в каждой. В США, конечно, речь идет далеко за 22 тысячи, как и в РФ, где примерно аналогичное количество всех единиц легкой бронетехники.

Авиация

Подоляк вообще не озвучил потребности в авиации, вместо этого только цифра в 1000 дронов. Но эта категория настолько велика, что вмещает все от легких квадрокоптеров и дронов-камикадзе до тяжелых ударных БПЛА.

В то же время, для понимания, авиапарк таких стран, как Франция, Германия и Великобритания состоит из 140-200 истребителей четвертого поколения. В США, конечно, астрономическое количество самолетов - более чем 2000 боевых ударных машин. Также следует отметить, что в РФ 760 ударных боевых самолетов, из которых около 400 – многофункциональные и истребители.

То есть Украина для получения шансов переломить ситуацию в небе должна получить около 200 истребителей. А также активно поднимать вопросы по зенитным ракетным комплексам, потому что с каждым запуском ракет из советских средств противовоздушной обороны их больше не становится.

Таким образом, озвученное в Офисе президента Украины количество вооружения пока выглядит как объединение сил таких стран, как Великобритания и Франция, правда, без флотов и ядерного вооружения.

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