Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО будет согласован новый комплексный пакет поддержки Украины.

НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса и накануне встречи в формате "Рамштайн -3".

Так, по его словам, на саммите Альянса, скорее всего, будет согласован новый комплексный пакет поддержки Украины.

"Союзники и партнеры уже предоставили Украине военной техники на миллиарды долларов, а также на экономическую и гуманитарную помощь. И ожидаю, что на саммите союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины, чтобы помочь Украине на долгосрочную перспективу с целью перехода от вооружения советской эпохи к современному вооружению НАТО, а также улучшить совместимость с НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что союзники непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности близких партнеров в Европе, а также права каждой страны свободно выбирать свой путь без внешнего вмешательства.

Как сообщал УНИАН, саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании 29-30 июня. Сегодня Столтенберг подтвердил, что в Альянсе ожидают участия президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Мадриде.

Отметим, Украина сейчас оказалась в ситуации, когда переходить на вооружение стран НАТО необходимо за минимально возможный срок. В Офисе президента уже озвучили потребность в артиллерии, танках, бронемашинах и другом вооружении.

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