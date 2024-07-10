Байден уверен, что новое производственное обязательство посылает миру сигнал о том, что "каждый член НАТО стремится внести свой вклад в поддержание силы Альянса".

Президент США Джо Байден в среду заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить свое промышленное производство, чтобы не отставать от российского производства оружия и боеприпасов.

"Мы не можем допустить, чтобы альянс отстал", - заявил Байден на открытии рабочего заседания саммита. Он добавил, что все члены НАТО обязуются расширить свой промышленный потенциал, пишет CNN.

"Мы сможем быстрее производить более важное оборонное оборудование . И нам это может понадобиться", - сказал президент США.

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Байден уверен, что новое производственное обязательство посылает миру сигнал о том, что "каждый член НАТО стремится внести свой вклад в поддержание силы Альянса".

Производство оружия в РФ - детали

Россия успешно восстановила свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас она производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине. Такое заявление сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, пишет Business Insider.

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва производила до 400 тысяч 152-мм снарядов в год, и с тех пор эта цифра выросла до 2 миллионов. Отмечается, что в Европе, например, годовой объем производства этого типа артиллерийских боеприпасов составляет менее 600 тысяч, а в США - ниже 350 тысяч.

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