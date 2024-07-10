Сообщается, что Москва производит до 2 миллионов 152-мм снарядов в год.

Россия успешно восстановила свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас она производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине. Такое заявление сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, пишет Business Insider.

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва производила до 400 тысяч 152-мм снарядов в год, и с тех пор эта цифра выросла до 2 миллионов. Отмечается, что в Европе, например, годовой объем производства этого типа артиллерийских боеприпасов составляет менее 600 тысяч, а в США - ниже 350 тысяч.

"Они (россияне - УНИАН) движутся довольно быстро", - сказал он. Видео дня

Кащюнас считает, что для создания заслуживающего доверия оборонительного режима, который сможет эффективно сдерживать Россию, необходимо заполнить пробелы в возможностях, таких как противовоздушная оборона и боеприпасы большой дальности.

"Мы движемся вперед, но постепенно", - констатировал министр.

Производство оружия в России

Напомним, новый доклад Королевского института объединенных служб засвидетельствовал тот факт, что с начала широкомасштабной войны производство Россией артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников резко возросло.

Отмечалось, что западные санкции не смогли подорвать производство оружия в России, и Москве даже удалось нарастить производство ключевых видов оружия, чтобы разжечь войну против Украины.

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