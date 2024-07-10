Формулировка проекта может измениться до того, как окончательная версия будет опубликована в четверг.

Лидеры НАТО намерены выступить с самым резким заявлением в истории альянса, призывая Китай к прекращению военной поддержки России, говорят люди, знакомые с этим вопросом, на фоне признаков того, что Пекин разрабатывает ударный беспилотник для войны с Украиной.

НАТО назовет Китай "решающим фактором, способствующим" войне России против Украины, согласно последнему проекту коммюнике, которое будет опубликовано в конце трехдневного саммита альянса и с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

В проекте подробно описываются поставки Китаем материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат сырьем для российского оборонного сектора.

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По словам источников, США проинформировали союзников по НАТО о поддержке Китая в преддверии саммита в рамках усилий по укреплению общей обеспокоенности по поводу растущего оборонного партнерства. В проекте документа говорится, что Китай создает "системные вызовы евроатлантической безопасности", в том числе посредством кибердеятельности и дезинформации, а также развития своего потенциала противодействия космическому пространству.

Формулировка проекта может измениться до того, как окончательная версия будет опубликована в четверг. Документ Стратегической концепции НАТО на 2022 год впервые официально назвал Пекин "системным вызовом", заменив предыдущий документ, в котором Китай не упоминался.

Война в Украине - как Китай помогает РФ

Официальные лица США заявили, что Китай воздерживается от прямых поставок оружия и артиллерии, что может сигнализировать о беспрецедентной эскалации и почти наверняка спровоцирует более решительные действия - такие как санкции - против второй по величине экономики мира.

Тем не менее, европейские столицы были встревожены сообщениями в этом месяце о том, что китайские и российские компании разрабатывают ударный дрон, аналогичный иранской модели, развернутой в Украине.

Натиск со стороны НАТО демонстрирует растущий консенсус между США и их партнерами в том, что Пекин представляет угрозу не только в Азии, но и для европейской безопасности из-за своей поддержки России. В последние годы европейские столицы от Берлина до Лондона, Праги и Вильнюса ужесточили свою позицию в отношении Китая.

В апреле агентство Bloomberg также сообщило, что Пекин предоставляет России спутниковые снимки для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.

Еще в мае бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс спровоцировал размолвку с Вашингтоном, когда предположил, что Китай работает над предоставлением России летальной помощи. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на сегодняшний день США не видели, чтобы Китай поставлял оружие напрямую России.

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