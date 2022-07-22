Всего участвуют 24 боевых и вспомогательных корабля и катера.

В болгарской акватории Черного моря стартовали ежегодные военные учения членов НАТО "Sea Breeze".

Об этом сообщает болгарский сайт News.bg.

Всего участвуют 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от командования ВМС НАТО.

Это первые учения "Sea Breeze" в Черном море с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда значительная часть акватории оказалась незаконно заблокированной агрессором.

Sea Breeze с 1997 года ежегодно проводятся Альянсом на территории Украины. Целью учений является улучшение сотрудничества между странами черноморского региона (кроме РФ), отрабатывание маневров в море и на суше.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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