22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину правительства Франции и Румынии подписали соглашение, которое позволит экспортировать больше зерна из Украины в Европу и за ее пределы.

Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон, сообщает "Европейская правда".

"Вместе со своим румынским коллегой Ионелом Скриоштяну и послом Украины Вадимом Омельченко я подписал соглашение, которое способствует экспорту украинских зерновых путем предоставления нашей логистической экспертизы. Мы полностью солидарны с Украиной", - написал Бон в своем Twitter.

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"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по "зерновому коридору" морем Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем.

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