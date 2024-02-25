По словам экс-премьер-министра Великобритании, шансы на нападение РФ на государства НАТО возрастут, если Путин добьется успеха в Украине.

Украина вполне способна отвоевать временно оккупированный Крым. Об этом в интервью Европейской правде сказал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что сейчас по сути идет новая мировая война, но нового типа. При этом она должна принести четкий результат - победу Украины над Россией. В то же время Джонсон не исключает нападения РФ при президентстве Путина на страны-члены НАТО.

"Да, он может напасть. Я считаю, что этого нельзя исключать", - прогнозирует британский политик.

Он отметил, что шансы на нападение России на государства НАТО возрастут, если Путин добьется успеха в Украине, и напомнил о недавнем интервью лидера РФ американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Например, мне не понравилось, как он говорил о Польше в своем ужасном интервью. И я считаю, что он может попытаться что-то такое сделать", - подчеркнул Джонсон.

Борис Джонсон - последние заявления

Экс-премьер-министр Великобритании не сомневается, что украинцы победят. Об этом он заявил во время визита в Киев 24 февраля, во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Джонсона, украинцы одержат победу "при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются".

Ранее Джонсон назвал истинную цель скандального интервью Путина. По его словам, лидер РФ пытается таким образом добиться успеха в Украине, но "он проиграет".

Вас также могут заинтересовать новости: