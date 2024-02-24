Экс-премьер Британии выступил за оказание необходимой помощи Украине.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон подтвердил свой визит в Киев 24 февраля, во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Он опубликовал фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и написал следующее:

"В эту мрачную вторую годовщину вторжения Путина для меня большая честь быть здесь, в Украине. С их несокрушимым мужеством я не сомневаюсь, что украинцы победят и вытеснят силы Путина – при условии, что мы окажем им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются ", – заявил британский государственный деятель.

Кроме него в Киев прибыли другие европейские чиновники, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейской комиссии изложила фото визита в соцсети X и пообещала "твердо стоять рядом" с нашей страной. По ее словам, Евросоюз будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не станет окончательно свободной.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения

С обращением ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину сегодня выступил и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что сегодня ВСУ дерутся за свободу, чтобы украинские населенные пункты не превратились в Бучу, Бахмут или Авдеевку.

Главнокомандующий выразил благодарность всем защитникам и захиницам, а также медикам, спасателям и волонтерам, которые помогают бороться с врагом.

Напомним, накануне второй годовщины вторжения Генштаб ВСУ порадовал новыми потерями россиян. Как сообщается, вечером 23 февраля было сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это вторая машина такого типа, которую потеряла Россия в войне: первый А-50 сбили 14 января этого года.

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